【有相睇】有靚海景更值錢　日出康城MALIBU呎價不足1月兩破頂　一房820萬沽

將軍澳近日連錄高價成交，其中日出康城MALIBU的一房呎價再度破頂。中原地產伍錦基說，MALIBU 3A座高層D室，實用面積369平方呎， 向西北，享海景，於本月開始放盤，原叫價828萬元，終略減價8萬元，以820萬元易手，實用呎價22,222元，創屋苑呎價新高。

資料顯示，原業主於2018年3月以613.6萬元購入單位，持貨3年半，現帳面勁賺206.4萬元，物業期內升值約33%。值得留意的是，MALIBU呎價於短短一個月內兩度破頂，上一單同類成交為今年8月，同屬第3A座高層D室，當時單位以815萬元易手，實用呎價22,027元。不過，這紀錄已被上述單位打破。

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從代理提供的相片可見，由於單位入伙不久，內櫳裝修簇新，而且外望開揚海景。談到近期市況，屋苑本月暫錄2宗成交，平均呎價約21,037元。

同場加映【青姐話】大市向下走 見好要識收

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