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【長壽之國】日本百歲以上人瑞破記錄達逾8.6萬人 男性則首次破1萬人

環球政經 18:27 2021/09/14

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日本厚生勞動省今日（14日）公布有關老人歲數的統計數據，發現日本全國人口達100歲以上人口，將達逾8.6萬人，較去增加了6,060人，是連續51年來的升幅，當中女性佔總體的88.4%，而男性則首次破1萬人。

【退休理財】港人愈來愈長命 長壽時代下的4大理財準備：【下一頁

【財務自由】邁向財務自由有呢7個階段 睇下自己仲有幾耐可以退休：【下一頁

居住於福岡118歲的田中力子（Kane），是日本全國最長壽的女性，同時被健力士世界紀錄認定為目前全球最長壽的人；至於日本最年長男性，就是來自奈良的上田幹藏，今年111歲。

在今年7月厚勞省公布的數據顯示，2020年日本女性平均壽命為87.74歲，而男性則為81.65歲，均創出新高。

 

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責任編輯：潘曉豐

奈良 福岡 退休 日本 人口
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