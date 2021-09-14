【長壽之國】日本百歲以上人瑞破記錄達逾8.6萬人 男性則首次破1萬人

日本厚生勞動省今日（14日）公布有關老人歲數的統計數據，發現日本全國人口達100歲以上人口，將達逾8.6萬人，較去增加了6,060人，是連續51年來的升幅，當中女性佔總體的88.4%，而男性則首次破1萬人。

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居住於福岡118歲的田中力子（Kane），是日本全國最長壽的女性，同時被健力士世界紀錄認定為目前全球最長壽的人；至於日本最年長男性，就是來自奈良的上田幹藏，今年111歲。

在今年7月厚勞省公布的數據顯示，2020年日本女性平均壽命為87.74歲，而男性則為81.65歲，均創出新高。

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責任編輯：潘曉豐