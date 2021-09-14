【職場熱話】港式英文似外星文 同事感到難理解 網民：連中文也不懂嗎？

不知道大家平日會不會用港式英文來作溝通呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事打字時十分喜歡用港式英文，但自己卻是十分厭惡，每次看到港式英文都要花大量時間去理解，質疑為什麼不用全英或全中卻非要用港式英文作溝通。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，不少網民認同樓主，指「真是讓人看到也覺得頭痛。」，「我公司有幾位同事也是這樣的。」，也有一些，指「這類拼音與英文並沒有甚麼關係。」，「若是識英文的人便不會這樣說話。」。

而另有網民則認為他們是在裝模作樣，喜歡透過打港式英文去吸引別人注意。

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責任編輯：關海儀