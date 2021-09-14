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【放寬入境】港府：9月15日起實施粵澳「來港易」 兩大口岸每日非港人名額為1,000個

理財智慧 18:55 2021/09/14

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港府今日（14日）公布「來港易」計劃詳情，由明天起，身處廣東省和澳門的非香港居民人士，只要符合「來港易」計劃的所有指定條件，可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來港的每日名額則為1,000個。

任可非香港居民人士須等符合在入境香港當天或當天之前14天未曾到過香港、廣東省或澳門以外的其他地區，以及任何載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區等資格，方可預約。成功預約人士則須按預約的指定日期和管制站入境香港，並入境時持有3天內取得的有效核酸檢測陰性結果證明，則在入境香港時可獲豁免強制檢疫安排。

網上預約系統將由9月15日零時起接受申請，並會在往後每星期三的零時開放下輪的預約名額以供申請，並以先到先得形式分配。申請人須提供個人資料包括姓名、性別、出生日期、有效的旅行證號碼、於內地或澳門可接收短訊服務的手提電話號碼，以及指定來港日期及管制站。

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而申請人須年滿18歲，並為最多不超過3名的同行香港居民人士提出申請；至於18歲以下的非香港居民人士，則須由其家長或監護人申請預約，並提供所需的個人資料。

為加快過關時間，港府建議入境人士應將有效的檢測陰性結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表。一旦符合所有指定條件，並會獲發「來港易」綠色二維碼，及獲准豁免14天強制檢疫進入香港。惟他們須在到港的第三天、第五天、第九天、第12天、第16天及第19天到社區檢測中心或認可的本地醫療檢測機構接受強制核酸檢測。

 

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責任編輯：潘曉豐

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