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【開戶優惠】喜鵲投資推證券App　覆蓋歐美加等7市場　迎新送最多1300港元股票

股市 17:46 2021/09/14

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美國納斯達克上市公司MICT（美：MICT）旗下喜鵲證券，在港推出股票交易平台「喜鵲投資」（Magpie Invest），覆蓋7個不同地區的股票市場，除港美股及滬港通，還包括加拿大、多倫多，和英法德股市。

喜鵲證券行政總裁Richard Abrahams指，目標年底前連接至更多市場，包括日本、澳洲和瑞士。他指，本港是亞洲金融中心，零售投資者已習慣於線上交易，期望未來12個月用戶數目能達6位數字，初期只供香港投資者使用，但未有計劃開立實體門店。

他表示，該平台的優勢是能投資多個市場，讓投資者能夠分散風險，及有更多元化的資產配置。

MICT行政總裁兼喜鵲證券非執行主席Darren Mercer表示，已為喜鵲證券的業務發展注入近5億港元，計劃隨著業務增長注入更多資金，提供具競爭力的孖展融資服務。

喜鵲投資明日起上架，將推出多項迎新優惠，新客戶完成開戶及指定存款金額，最多可獲得價值1300港元的股票，包括1股Twitter、1股Ebay，以及在英國上市的1股Burberry。

相關文章：【美股焦點】景順：儲局已充份溝通、宣布收水時機合適　兩大原因仍看好美股

蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

編輯：區嘉俊

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