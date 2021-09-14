【三星新品】三星推新Webcam Monitor　採彈出式鏡頭、內置立體聲喇叭

▲ 三星今（14日）就宣布為了配合遙距辦公的工作模式，推出Webcam Monitor S4屏幕。

三星（Samsung）在新冠疫情爆發後，一直採取主動攻勢，不斷推出新產品及功能迎合用家需要。三星今（14日）就宣布為了配合遙距辦公的工作模式，推出Webcam Monitor S4屏幕，內置網絡攝影鏡頭、咪高峰以及喇叭，滿足參加視像會議或虛擬會議的使用需求。

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三星宣布，全新的Webcam Monitor S4屏幕選用了24寸1920×1080 分辨率的IPS平面屏，擁有178° 水平/垂直視角、支援最大75Hz刷新率。至於彈出式鏡頭，就選用了200萬像素鏡頭。有需要時，用戶就可將屏幕上方的鏡頭向下按而彈出，毋需使用時就可以藏起。

除此之外，三星也增設生物識別感應器，可透過鏡頭掃描用戶臉部，無需手動輸入密碼即可登入電腦。另外S4內置一對立體聲喇叭，也支援HDMI + DisplayPort + D-Sub信號輸如及音頻輸出。

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而目前三星Webcam Monitor S4屏幕現已在美國、歐洲、韓國、以及東南亞上市，而香港則暫未有開賣消息。

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責任編輯：曾曉汶