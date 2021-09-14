【樓市熱話】二手居屋vs私樓 港男買樓感兩難 網民：睇你要住得大定要會所

置業是人生大事，需要慎重考慮，近日有網民於網上討論區發文，指現時自己正考慮置業，但不知應購買私樓、抽一手居屋還是買二手居屋好，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，指「若想穩定的話便選二手居屋，而想發圍的話便買私樓。」，「想平就當然是慢慢抽一手居屋啦。」，而不少人則認為買二手居屋好，指「相同價錢的話，用白居二買到的二手居屋比私樓要大得多。」，「買居屋，因為實用而且用料好。」

另有網民則開玩笑建議樓主，指「先買一房的私樓單位，然後再讓另一半排居屋。」，「移民才是最好的選擇。」。

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責任編輯：關海儀



