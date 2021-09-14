【樓市熱話】九龍灣納米唐樓 月租$7800包埋天台 網民一致唔BUY 「呢個價銅鑼灣都租到」

不少人買入唐樓，是為了出租投資，最近有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，擬放租位於九龍灣一個160呎的納米唐樓，開價月租7,800元，結果惹來網民一片負評，紛紛斥是「水魚價」。

根據該業主描述，該租盤是一個位於九龍灣的唐樓單位，實用面積只有160呎，並連100呎天台，換言之即是唐樓頂樓。他形容該單位「交通方便，步行至港鐵站只需10分鐘，並鄰近淘大商場，單位包雪櫃、電磁爐、洗衣機及床架」。

單位圖片：

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從圖片中所見，單位一入屋有一條短短的走廊位，開放式廚房配備有電磁爐，另外亦有一間細細的睡房，剛好放得下一張單人床，廁所並沒有獨立淋浴間。

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對於此單位租金要7,800元，網民負評不絕，紛紛回應：

160尺最高層嘅唐樓。淨係搬屋都所費不菲。每日落完街就唔想返屋企，返咗屋企就唔想落街,俾劏房大小小居然要到7800元。如果租得出最緊要通知全世界,等我哋知道而家嘅租金真係咁貴。

我住過唐五樓所以我好清楚高層唐樓嘅苦處

呢個價其實租到好多比九龍灣方便好多既地方，甚至係大size高層唔使行樓梯的單位

樓主橫掂都係搵水魚，標夠5萬蚊個月啦

九龍灣咋喎，你話銅鑼灣都話呀

原來九龍灣唐樓都去到咁嘅價，深水埗三百呎都差唔多

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記者：李兆明