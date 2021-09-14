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英國政府冬季抗疫計劃 或轉軚重推疫苗護照

環球社會熱點 18:45 2021/09/14

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英國首相約翰遜將在當地時間周二（13日）公布英國冬季防疫計劃，英媒預料計劃或包含疫苗護照等措施，但再度實施封城的機會不大。英國官員周二形容封城是最後手段。英媒更指為防出現醫療系統超負荷運作情況，政府冬季或再引入強制戴口罩及社交限制措施，民眾亦可能需再度在家工作。

新冠疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄  【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）將在英國時間周二公布冬季抗疫路線圖，屆時將宣布一系列抗疫措施。英國《每日電訊報》指，約翰遜或公布疫苗護照措施、簡化旅遊地區名單制度、放寬對旅客的PCR核酸檢測要求。

  • 不會再度封城

英國自新冠疫情爆發至今3度封城。但《電訊報》引述多名政府內部消息人士報道，即使今年冬季確診個案再度激增，約翰遜亦不會再度封城。

據悉，約翰遜堅持當大部分人已接種疫苗，再度執行封城屬錯誤決定，寧願改用其他影響較小的防疫措施。惟報道指，鑒於疫情尚有很多不確定因素，政府料不會完全排除再度封城的可能性。

英國負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）接受天空新聞網（Sky News）採訪時表示，在冬天實施封城措施絕對是最後手段。扎哈維表示，政府正努力透過大規模疫苗接種措施，將新冠疫情轉變為一種風土病。

扎哈維形容封城不再是政府唯一抗疫手段，當局已擁有疫苗、檢測及追蹤系統等資源，所有民眾亦跟從衛生防疫指引。他相信英國可繼續向前，重啟經濟。

被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測 【下一頁】

  • 改革外遊名單計劃

英國政府政府會定期更新旅遊地區名單，決定旅客有哪些地區入境可豁免隔離。名單地區按當地疫情風險分為紅、黃、綠3級，英國當局將簡化名單分類，僅保留允許外遊的綠色名單及禁止旅遊紅色名單。紅色地區入境人士需在酒店接受隔離。

目前62個國家及地區列入紅色名單，英媒料紅色名單地區數字將大減，當局亦會與科學家合作制定分類指引。

另外，英國政府料對完成接種疫苗及未接種人士有不同限制。外界預料完成接種人士入境英國只需接受抗原測試，而非檢測費較昂貴的PCR核酸測試。此舉將顯著減低外遊成本。但尚未接種疫苗人士則仍需接受PCR核酸測試。

或需佩戴口罩及再度在家工作

  • 社交距離措施

政府或為免再度封城重創經濟，會重新執行保持社交距離措施，當局或會再度引入室內佩戴口罩規定。若一旦確診人數急增導致國民保健服務（NHS）系統不勝負荷，或會再度要求民眾在家工作。

  • 接種加強劑計劃

另外，約翰遜料將周二宣布接種加強劑決定，及宣布合資格接種加強劑的群體等細節。BBC報道指，當局會安排民眾接種輝瑞（Pfizer）疫苗作加強劑，民眾需完成接種兩劑疫苗最少半年才可接種加強劑。

根據疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）建議，50歲或以上人士合資格接種第3劑，政府會率先為70歲以上人士接種。扎哈維表示，加強劑可協助高危人群渡過轉換期。約翰遜亦將同時公布流感疫苗接種安排。

責任編輯：李俊儀

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