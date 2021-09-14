【英國疫情】冬季抗疫計劃公布 下周起接種加強劑（第三版）

英國公布冬季防疫計劃，包括為12至15歲青少年接種一劑輝瑞新冠疫苗、為50歲以上民眾接種疫苗加強劑，但暫未公布簡化外遊地區名單制度，以及放寬對旅客的PCR核酸檢測要求等。為防出現醫療系統超負荷運作情況，疫苗護照、強制戴口罩、在家工作將會作為後備計劃。雖然政府現階段沒計劃再度封城，但強調封城將是最後手段。

（第二及第三版更新方案）

英國為12至15歲青少年 接種1劑疫苗 【下一頁】

新冠疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄 【下一頁】

被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測 【下一頁】

英國時間周二下午，約翰遜（Boris Johnson）公布冬季抗疫路線圖，包括一系列抗疫措施。衛生大臣賈韋德（Sajid Javid）正午時間先對國會議員介紹措施，分為必定推出的A計劃，以及作為應急的B計劃。

A計劃有5大方針：

1. 進一步加強疫苗接種，皆因仍有600萬人未接種疫苗；

2. 繼續執行病毒檢測及追蹤患者，嚴守自我隔離要求，PCR核酸檢測仍會免費提供；

3. 保持對英格蘭國民保健服務（NHS）及社會服務的支援；

4. 向民眾提供防疫建議，包括戴口罩及勤洗手；

5. 控制病毒從邊境傳入的風險，推動國際間的疫苗接種。

接種加強劑

賈韋德宣布接種加強劑決定，以及宣布合資格接種加強劑的群體等細節。當局下周起安排民眾接種輝瑞（Pfizer）疫苗作加強劑，民眾需完成接種兩劑疫苗最少半年，才可接種加強劑。

根據疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）建議，50歲或以上人士合資格接種第3劑，政府會率先為70歲以上人士接種，料涉及3,000萬人。

減少外遊限制

目前英國政府會定期更新外遊地區風險名單，決定哪些地區入境英國時可豁免隔離。名單按當地疫情風險，分為紅、黃、綠3級。賈韋德表示，當局會密切注視情況，運輸大臣稍後會有相關宣布。

據報當局會簡化名單分類，僅保留允許外遊的綠色名單及禁止旅遊紅色名單；紅色地區入境人士需在酒店接受隔離。現有62個國家及地區列入紅色名單，料紅色名單地區數字將大減。

另外，政府料對完成接種疫苗及未接種人士有不同限制。完成接種人士入境英國只需接受抗原測試，而非檢測費較昂貴的PCR核酸測試，令英國入的外遊成本顯著減低。但尚未接種疫苗人士，仍需接受PCR核酸測試。

社交距離措施

為免再度封城重創經濟，政府制定B計劃，重新執行保持社交距離措施，包括再度引入室內佩戴口罩規定。若一旦確診人數急增導致NHS系統不勝負荷，或再度要求民眾在家工作。

疫苗護照亦成為必要時選項，適用於夜總會或500人以上的室內活動、大型節日慶祝或5,000人以上的戶外活動、任何超過1萬人的活動，但婚禮、崇拜、喪禮及示威獲得豁免。

不會再度封城

自疫情爆發，英國至今3度封城，但多名政府內部消息人士指，即使今年冬季確診個案再度激增，約翰遜亦不會再度封城。

據悉，約翰遜堅持當大部分人已接種疫苗，再度執行封城屬錯誤決定，寧願改用其他影響較小的防疫措施。

被稱為「疫苗大臣」的新冠疫苗接種政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）接受天空新聞（Sky News）採訪時，更明言在冬天實施封城措施絕對是最後手段。他表示，政府正努力透過大規模疫苗接種措施，將新冠疫情轉變為一種風土病。

扎哈維形容封城不再是政府唯一抗疫手段，當局已擁有疫苗、檢測及追蹤系統等資源，所有民眾亦跟從衛生防疫指引。他相信英國可繼續向前，重啟經濟。

責任編輯：李俊儀、嚴智勇