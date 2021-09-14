【英國疫情】冬季抗疫計劃今公布 料減少外遊限制

英國首相約翰遜當地時間周二（13日）公布英國冬季防疫計劃，除了已經公布為12至15歲青少年接種一劑輝瑞新冠疫苗外，英媒預料或包含疫苗護照等措施，但不會再度封城，更有官員形容封城是最後手段。為防出現醫療系統超負荷運作情況，有指政府或再引入強制戴口罩及社交限制措施，民眾亦可能需要再度在家工作。

英國為12至15歲青少年 接種1劑疫苗 【下一頁】

新冠疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄 【下一頁】

英國時間周二下午3時半，約翰遜（Boris Johnson）將公布冬季抗疫路線圖，料有一系列抗疫措施。《每日電訊報》報道，約翰遜或公布疫苗護照措施、簡化外遊地區名單制度、放寬對旅客的PCR核酸檢測要求。

不會再度封城

自疫情爆發，英國至今3度封城，但多名政府內部消息人士指，即使今年冬季確診個案再度激增，約翰遜亦不會再度封城。

據悉，約翰遜堅持當大部分人已接種疫苗，再度執行封城屬錯誤決定，寧願改用其他影響較小的防疫措施。

被稱為「疫苗大臣」的新冠疫苗接種政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）接受天空新聞（Sky News）採訪時，更明言在冬天實施封城措施絕對是最後手段。他表示，政府正努力透過大規模疫苗接種措施，將新冠疫情轉變為一種風土病。

扎哈維形容封城不再是政府唯一抗疫手段，當局已擁有疫苗、檢測及追蹤系統等資源，所有民眾亦跟從衛生防疫指引。他相信英國可繼續向前，重啟經濟。

被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測 【下一頁】

減少外遊限制

英國政府會定期更新外遊地區風險名單，決定哪些地區入境英國時可豁免隔離。名單按當地疫情風險，分為紅、黃、綠3級。

當局將簡化名單分類，僅保留允許外遊的綠色名單及禁止旅遊紅色名單；紅色地區入境人士需在酒店接受隔離。

目前62個國家及地區列入紅色名單，英媒料紅色名單地區數字將大減，當局亦會與科學家合作制定分類指引。

另外，英國政府料對完成接種疫苗及未接種人士有不同限制。預料完成接種人士入境英國只需接受抗原測試，而非檢測費較昂貴的PCR核酸測試，令英國入的外遊成本顯著減低。但尚未接種疫苗人士，仍需接受PCR核酸測試。

或需佩戴口罩及再度在家工作

社交距離措施

為免再度封城重創經濟，政府或重新執行保持社交距離措施，如再度引入室內佩戴口罩規定。若一旦確診人數急增導致國民保健服務（NHS）系統不勝負荷，或再度要求民眾在家工作。

接種加強劑

約翰遜料宣布接種加強劑決定，以及宣布合資格接種加強劑的群體等細節。英國廣播公司（BBC）報道指，當局會安排民眾接種輝瑞（Pfizer）疫苗作加強劑，民眾需完成接種兩劑疫苗最少半年，才可接種加強劑。

根據疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）建議，50歲或以上人士合資格接種第3劑，政府會率先為70歲以上人士接種。

責任編輯：李俊儀