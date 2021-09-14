【置業故事】踢破鐵鞋搵筍盤　接一通電話即上門睇樓議價　終遇良心業主減價29萬成功上車

樓市一直處於旺勢，樓價對比年前也飛升，上車客要置業非易事，就算熟悉市場，有時也需要一點運氣。利嘉閣蔡庭勇表示，新都城有良心業主將單位減價29萬元或4%售予上車客。

蔡庭勇指，買家為年輕上車客，與母親逛商場物色將軍澳區內上車盤，因已在區內睇樓一段時間，故對市場有一定認識及瞭解，但近期發覺樓價不斷上升，市場上適合的筍盤一件一件賣出，其後突接到代理電話，表示買家心儀單位的樓下另一個單位減價，買家第二天早上即帶同家人及代理到單位參觀及議價，而業主亦想幫助年輕人上車，故減價放售。

買家置業故事

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成交單位為將軍澳新都城2期10座中層C室，單位實用面積約363平方呎，採兩房間隔。單位業主原開價730萬元，經議價後減價29萬元或約4%，至近日以701萬元成功沽出，折合實用面積呎價約19,311元。

據了解，原業主於2006年5月，以約166萬元購入單位，持貨至今約15年，現轉手帳面獲利約535萬元，物業升值約3.2倍。另外，新都城現時約有76個單位放售，叫價由710萬元起。

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