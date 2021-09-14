【內房股】9月上旬房地產數據跌幅加大 野村維持內房股審慎態度

野村發表報告，指根據最近兩個星期的數據，中國房地產不論新樓、二手市場及土地市場，按年跌幅正在擴大，三者分別跌26.6%、46.6%及38.3%，較8月的跌幅22.5%、39.5%及21.9%均明顯增加，三、四綫城市的數據更差，發展商債券融資進入負周期，顯示融資進一步收緊。

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該行指，數據支持該行對內房及宏觀經濟的看法，預計短期房地產限制將不會放鬆，特別是北京等重要地區，而更有個別城市收緊限制。

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