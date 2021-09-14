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【內房股】9月上旬房地產數據跌幅加大 野村維持內房股審慎態度

股樓投資 17:25 2021/09/14

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野村發表報告，指根據最近兩個星期的數據，中國房地產不論新樓、二手市場及土地市場，按年跌幅正在擴大，三者分別跌26.6%、46.6%及38.3%，較8月的跌幅22.5%、39.5%及21.9%均明顯增加，三、四綫城市的數據更差，發展商債券融資進入負周期，顯示融資進一步收緊。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

該行指，數據支持該行對內房及宏觀經濟的看法，預計短期房地產限制將不會放鬆，特別是北京等重要地區，而更有個別城市收緊限制。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 地產 中國 北京
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