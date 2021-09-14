【MIRROR成員】姜濤出席活動突暈倒　母企電盈腳軟兼市值蒸發2億（多圖）

▲ 【MIRROR成員】姜濤出席活動突暈倒 母企電盈腳軟兼市值蒸發2億

超人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）今早同步現身出席海港城活動，不過姜濤出現不足五分鐘，就在影大合照期間腳步不穩，突然暈倒，同場3位成員雖被嚇襯，但Jer即時扶他起身，不過姜濤仍面露不適，最終在工作人員攙扶下離場。

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圖看姜濤出席活動場面及花姐解話

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姜濤暈倒消息一出，ViuTV母企電訊盈科 （00008） 午後同樣輕微腳軟，全日跌0.73%，收報4.08元，但市值仍蒸發2.32億元。

經理人花姐事發後即在IG代報平安：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中沒有大礙。」花姐又稱：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

姜濤昨晚突然有感而發，連出十多個IG 限時動態分享心事，又透露自己工作至凌晨2點才收工，今日姜濤休息不足半日隨即出席活動不適，令一眾姜糖心痛。

圖看姜濤昨晚限時動態

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