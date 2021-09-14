南韓民望最高總統候選人 李在明靠全民基本收入跑出

南韓總統大選將於明年3月開始，總統候選人逐漸明朗，其中執政黨共同民主黨的京畿道知事李在明在南韓多項民調領先，並在黨內初選四連勝。李在明作為下屆南韓總統熱門候選人，表示自己曾渴望成為「成功的桑德斯」。

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許多南韓人對樓價失控、年輕人就業前景不佳及政府一連串醜聞感到失望。而56歲的京畿道知事李在明出身草根農民家庭，因年少時在化工廠做童工導致聽力受損和手腕畸形，從政後尤其關注社會經濟平等。

李在明積極對抗新冠肺炎疫情，再加上南韓當地民粹聲音高漲，民眾希望李在明能帶南韓走出困境，使他成為下屆總統大熱。

李在明於政綱中承諾，當選總統後會提供全民基本收入，每年給予所有民眾100萬南韓圜(約6,633港元)的基本收入，以及向19至29歲年青人額外提供多100萬南韓圜。

李在明稱他將全民基本收入視為國策，希望南韓由低負擔低福利的國家轉型為中負擔中福利國家，同時盡量減少稅收阻力。

李在明更承諾興建逾250萬間住宅單位來增加住屋供應，當中100萬間將根據「基本住屋」計劃分配，讓首置人士以低價租住質素較高的公營房屋最多30年。

而李在明更提出徵收二氧化碳排放稅及土地稅，以增加稅收補助上述的社會福利政策。

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李在明透露，自己現已不再渴望成為美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders），更表示願意調整政策以避免衝突，同時接受妥協與共識。

事實上，他擔任京畿道知事時已主張全民基本收入，為所有24歲年輕人提供現金供他們在當地消費。新冠肺炎疫情肆虐時，所有京畿道民眾亦收到固定援助，當地政府措施亦因此獲得正面迴響。

在李在明領導下，京畿道採取積極防疫措施抗疫，包括率先執行集會限制，其後獲南韓政府至全國實施。他更成功阻止一座教堂疫情大規模爆發，同時強制所有外籍人士接受新冠病毒檢測。

責任編輯：郭麗明