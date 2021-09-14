【美股焦點】景順：儲局已充份溝通、宣布收水時機合適　兩大原因仍看好美股

▲ 景順：儲局已充份溝通、宣布收水時機合適 兩大原因仍看好美股

美國聯儲局將於下周議息，市場預期將會宣布縮減買債。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，若一如市場預期宣布縮減買債，投資者不會過憂慮，因為儲局已一早預告收水行動，與市場亦有充份溝通，認為宣布收水時機合適，但不排除新興市場或會波動。

高盛、大摩、花旗齊唱淡美股，警告牛市面臨回調風險，看【下一頁】

美股處於高位，有大行開始唱淡美股，不過，趙耀庭則持相反意見，指出變種病毒、縮減買債、美國刺激方案，將會令市場震盪，今年餘下時間美股的確有機會出現調整，但在疫情反覆下，美國經濟仍穩健增長。基於對美國經濟復甦樂觀，加上預期第四季盈利維持強勁，他仍然看好美國風險資產。他更指，若然美股出現調整，不會是壞事，反會吸資更多資金湧入股市。

至於中國，趙耀庭預期餘下時間不會再有太多政策出台，但相信地方政府債券發行將穩健增加，以支持基建投資。他又指，監管消息，及提出共同富裕等新概念令A股及港股跑輸，由於目前難以找到一個可靠的框架來理解及預測有關方針，預期更多資金湧入國策支持的行業，例如先進製造、電動車、5G、替代能源等，而內房、互聯網、教育行業則仍會面對逆風。

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編輯：袁諾曦

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