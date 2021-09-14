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【火速成交】7組客搶同一個單位　天寰放盤不足24小時即沽出　何解單位咁搶手？

股樓投資 17:06 2021/09/14

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樓市續旺，最近眾多一手新盤熱賣之際，二手市場也出現多組客同搶一個單位的現象，原來全因單位叫價吸引。中原地產施蒂文表示，啟德天寰兩房戶放盤不足一日即引7組客狂搶，最終以998萬元成交。

成交單位為啟德天寰天海匯3座低層E室，實用面積432平方呎，採兩房間隔，擁露台及開放式廚房，最新以998萬元成交，折合實用呎價23,102元。

延伸閱讀︰

【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬【下一頁

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施蒂文指，上址最初開價990萬元，只安排昨日中午時段開放參觀，仍接獲7組買家排隊睇樓，全因啟德區欠缺1,000萬元以下兩房放盤，上址又可承造高成數按揭，吸引力十足，最終價高者得，放盤不足24小時即獲承接。

據了解，原業主於2017年6月以736萬元買入上址，持貨4年多，現沽貨帳面獲利262萬元離場，單位期內升值36%。

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撰文 : 謝昕蕎

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