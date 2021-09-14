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加州名校生勒索盜竊加密貨幣 入侵40人電話

環球經濟金融 16:59 2021/09/14

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Bitcoin（比特幣）等加密貨幣於金融市場炙手可熱，不少民眾都有投資加密貨幣。加州有名校大學生與電話公司員工串謀，利用電話卡入侵受害者的加密貨幣錢包進行盜竊，又竊取一名受害者的裸照進行勒索，料受害者達40人。

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疑犯為21歲的Richard Yuan Li，就讀於加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）。他被控與電話公司員工串謀，將受害者的電話卡轉移至一部屬於贓物的iPhone電話内。

據悉，Richard Yuan Li轉移電話卡並獲取受害者的賬戶訪問權限後，會與同黨使用電話的雙重身份認證來重新設定密碼，並入侵受害者的電郵郵箱、銀行賬戶及加密貨幣錢包。

檢控官透露，Richard Yuan Li在2018年7月至12月期間，利用涉案iPhone最少啟用了40個受害者的電話卡。

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根據法庭文件，Richard Yuan Li竊取新奧爾良一名醫生的大量加密貨幣之餘，更入侵醫生的電郵郵箱取得其裸照。他聲稱要向醫生身邊的人公開裸照，試圖再勒索醫生交出價值約64萬美元（約499萬）的Bitcoin。

檢控部門去年6月以詐騙罪起訴Richard Yuan Li，但當局發現他涉嫌詐騙的受害者人數遠超預期。

檢控部門今年2月起訴一名36歲電話公司職員Stephen Daniel Defiore，指他涉嫌將客戶的帳戶控制權非法轉移給Richard Yuan Li，來換取每日500美元（約3,900港元）的報酬。

責任編輯：鄭錦玲

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