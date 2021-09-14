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【可持續發展】Google訂立全新水資源管理目標 計劃2030年補充水量遠超實際消耗量 減少全球水資源短缺問題

環球政經 17:43 2021/09/14

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在去年9月Google宣布了第三個十年的氣候行動，並製定了一系列實現無碳未來的計劃，在Google I/O 2021期間亦宣布將以地熱發電實現2030年零碳排的目標。近日，Google更宣布將訂立全新水資源管理目標，以減少全球水資源短缺的問題。

Google涉濫用市場地位　被韓國罰款1.77億美元 【下一頁

Google計劃於2030年讓補充水量能遠超過實際消耗量，以確保各地的辦公室及數據中心的營運過程不會影響該地區用水量。這樣的目標下，意味着Google將在各地區辦公室、數據中心增加約120%以上補充水量，除了平衡本身在該地區的用水消耗量之餘，更必須額外補充更多水量，以利支撐當地用水需求。

【兼職推介】時薪74.7元 民政事務總署請兼職場地管理員 工作地區為愉景灣 【下一頁

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Google又指將專注於三個領域中，分別加強Google 辦公園區和數據中心的水資源的管理，補充用水並改善水資源緊張的社區流域健康和生態系統。另外，亦共享技術和工具，幫助每個人預測、預防及恢復水資源壓力。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 公園 Google 可持續發展
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