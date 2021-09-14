【ESG基金】水為財！ 冠軍ESG零售基金今年勁升28%

▲ 晨星指，百達水資源基金今年升28%，為表現最好的ESG零售基金。

證監會指市面的綠色零售基金共有60隻，據晨星香港對ESG（環境、社會及管冶）等綠色零售基金作大搜查，今年表現最好的冠軍基金，是百達資產管理旗下的百達水資源（美元）基金，今年勁升28%。此外，銀行亦順應環保意識日漸抬頭，不斷增添ESG基金，冀為客戶提供多元化投資選擇。

業界戲言，果真水為財！參考最標青的百達水資源旗下基金單張，其投資策略是把三分二資產主力投資經營水資源及空氣資源等全球股份，並提供解決方案應對環球水資源所面對的挑戰。至於行業分布方面，截至7月底，專攻水科技的佔62%，而供水處理則佔23%，另有14%投放於環境服務等板塊。如以國家地域分布，美國佔最大比重，高達67%，其餘分布在英法等地。上述逆市跑出基金的3大重倉股份別為︰Danaher Corp、Veolia Environnement、American Water Works Co。

恒生ESG基金 網上認購5千入場

另一方面，銀行也積極推動綠色金融，恒生 （00011） 回應本報查詢指，該行致力為客戶提供多元化投資產品，現時共提供超過10隻已獲證監會認可的ESG零售基金供客戶認購，包括恒生投資管理早於2011年已成立的恒生可持續發展企業指數基金。

恒生發言人又說，該行提供的ESG零售基金，網上認購金額可低至5,000元，同時設有月供選擇。而隨着市場有更多ESG基金推出，該行會繼續緊貼市場變化，為客戶提供多元化的ESG基金選擇。

發言人補充，恒生為了推動投資者加深了解ESG投資，特設ESG可持續投資專頁，而相關ESG基金亦有清晰標示，於該行基金超級市場的網頁予投資者參閱。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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