【有相睇】黎明鄰居劈價千萬賣樓　上水洋房5,968萬易手

古洞北新發展區早前先後有住宅地以高價批出，促使區內豪宅交投增多，有「天王豪宅」之稱ST. ANDREW'S PLACE，近日再錄成交。美聯物業陳少枝說，ST. ANDREW'S PLACE單號屋洋房，實用面積3,945平方呎，五房五套連工人房間隔、另連約4,000平方呎花園，早於兩年前放盤，原叫價7,000萬元，期間獲多組客人洽購，但未能易手，而業主只好不停減價，及至近期，洋房叫價調低至6,500萬元，即獲本地人洽購，經議價後，再減532萬元，終以5,968萬元易手，累減1,032萬元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料顯示，原業主於2008年1月以4,693萬元一手買入洋房，持貨13年，現帳面賺1,275萬元，物業期內升值27.2%。從代理提供的相片可見，上述洋房內櫳裝修簇新，而且樓底極高。

St. Andrews Place位於上水古洞金翠路，由信置（00083）發展，全盤僅26伙。由於屋苑位置隱蔽，私隱度極高，頗受名人歡迎，就連「四大天王」黎明也是該屋苑業主，故屋苑有「天王豪宅」之稱。

同場加映 【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機