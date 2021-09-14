【美股焦點】高盛：經濟放緩並非主因　加稅才是美股年底前主要風險

高盛表示，稅改是美國股市今年年底面臨的主要風險，而不是經濟放緩。

由David Kostin為首的一組高盛策略師指出，隨著包括高盛在內的許多大行下調本年剩餘時間的GDP增長預測，對股市前景的影響已成為投資者的首要憂慮但高盛認為，雖然過去幾個月股價走勢反映了疲軟的環境，但市場似乎只是部分定價了2022年可能提高的稅率。

高盛估計，拜登（Joe Biden）提議的稅收計劃將會縮減，並通過成為法律。Kostin的團隊表示，如果美國政府將公司稅率提高到25%，並增加對外國收入的稅收，這將使標準普爾500指數的企業收益減少5%。

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眾議院民主黨在周一（13日）提出將公司稅率最高上調到26.5%，低於拜登提議的28%。

高盛又指，將稅制改革納入預測模型後，預計2022年每股收益（EPS）比普遍預期的220 美元低 3%。另外，在不確定的經濟和稅收政策環境下，收益穩定且資產負債表強勁的股票應該會繼續跑贏大市。

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責任編輯：黃苑筠