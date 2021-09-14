【人幣定存】短中長息罕有劃一 人民幣定存最高2.5厘

▲ 上商今天加3個月人民幣定期存款息至2.35厘，跟半年看齊。

內地3天中秋長假在即，跨境頭寸偏緊，離岸人民幣拆息持續高企，今天（9月14日）1個月拆息直逼3.6厘。上海商業銀行順勢加人民幣定期存款息，微升3個月年息0.05厘，新息率報2.35厘，跟半年期看齊。這是繼上周五（10日）工銀亞洲略加3個月年息0.05厘，新報2.4厘以來，另一港銀加人幣短存息。

無獨有偶，兩行的長短存期皆採劃一息率，目前工銀亞洲無論是3個月、半年及1年俱報2.4厘。專家預期，以跨境理財通最快或於10月有相關產品出台，而滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 鬥搶閘申批理財通業務，料市場對人民幣有大需求，遂令業界積極吸存早作備戰。

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此外，大小銀行近期爭相提供短中長息相同的高息選擇，當中又以富邦及招商永隆的2.5厘居首。業界拆解，上述罕有現象漸成新趨勢，相信為要迎合避險族對敘造不同存期所需，冀盡攬大小客戶。

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另一邊廂，華僑永亨今天更全面加短中長息，當中加幅最多是1個月，勁加0.4厘、至1.95厘。論及最高息，則以半年期為最，上調0.2厘，最新報2.6厘。

經9月開局吸存戰，眼下7天短存以滙豐的11厘稱霸，1個月是富邦的4.88厘問鼎冠軍，3個月及半年皆以招商永隆膺高息王，分別報2.55厘及2.65厘，但要求指定電子渠道及屬快閃優惠。1年期最高息是南商的2.7厘。

滙豐部署逾百產品 搶攻理財通

另外，就「跨境理財通」正式啟動，滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建於上周五表示，對業務試點實施細則的發布表示歡迎，留意到跨境理財通在投資範圍和交易渠道方面均充分考慮市場環境和投資者需求。跨境理財通是一項重大突破，將進一步推動大灣區金融業發展。作為領先的國際銀行，滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供跨境理財通服務的銀行，並計劃在啟動初期提供超過100項中低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類。

廖宜建又預計，市場對人民幣資產的需求，將隨着大灣區城市經濟融合的深化而不斷提升。跨境理財通將為香港投資者提供更豐富的人民幣產品及便捷投資渠道。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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