【搜游食誌@iM網欄】昔日光影留情 中環街市城中綠洲

活化三級歷史建築物「中環街市」項目，宣佈由華懋集團中標後，一直心中有疑團，「華懋」素來低調，業務方面都比較單一，是房地產業務，一個令人立馬叫得出名字的零售商場，可說少之又少。數月前亦有幸獲邀參觀實體現場，探討進駐的合作機會。

▲ 經18年多的活化歷史建築物項目，成為第4代的中央街市，正式命名中環街市。

大家趁著假日或工餘午饍到中環街市溜達溜達，真是蠻不錯，這個「城中綠洲」，確實令人舒一口沉重的都市人生活壓力，加上項目的設計以「親」、「動」、「融」為主軸，大部分進駐的商戶都帶點本地文化特質，消費亦算親民，融合本地各階層及西方社會的生活元素，訪客都可享受文化、飲食、零售、休憩的體驗。值得一讚是「華懋」這次就「中環街市」項目的市務推廣及多媒體推廣，令人眼前一亮，完全洗走「老舊、保守」，變得親切、貼地，恰當地擺脫過份賣弄建築藝術歷史，著重昔日香港「中央街市」如何與時並進，來一句「PLAYGROUND FOR ALL」!

▲ 喧鬧中環的核心地點，活化後中環街市就是城中綠洲，讓市民有個休憩處。

「中環街市」是包浩斯風格的建築物，在建築學及藝術歷史發展是有著重要的歷程，簡潔、理性，重視功能性；皆因是戰後，經濟蕭條，民生與民心所致，將藝術與現代工業結合，重視帶出功能、價值和經濟效益。

▲ 保留原歷史建築物的包浩斯風格，簡潔、重視功能的理性設計。

營運面積中7成是零售，3成是餐飲，當然有預留文化展覽的地方，達致雅俗共賞，餐飲及零售方面，首階段的參與者大都是大眾熟悉的本地及外國小眾品牌，不算有什麼驚喜，地面靠近三聯書局的一邊是Chef’s Market 精品超市，另一邊是餐飲食肆，一樓是滿佈年輕人主理的各式各樣「cafe」、懷舊小店，三樓則是生活百貨的各式小店，配合小量餐飲。熱鬧有餘，「特色」方面則有待再整合。

▲ 局限於販售昔日零食、海味，未見可體驗到舊日的民生生活。

當天最多訪客留影的當然是水磨石樓梯，如大家曾住過舊唐樓，這一級級 、一幅幅的水磨樓梯就是帶著勞動者每次拾級而上的辛勤，透出絲絲暖人心窩的氣味。看到何藩攝影大師的作品，打動筆者正是兒時的那份天真、簡單而樸實的快樂。當下的孩子們已經無法活出當年「包浩斯」的生活樂趣 - 簡單，惜物；儘管他們的物質有多豐富，精神上還是常沈迷於電玩的虛擬世界，令人婉惜。

▲ 深被何藩先生對光、影藝術的展現所感動，作品-生之歡愉。

在中環街市走了大半天，我沒有在二樓喧鬧的cafe群中用餐，選了地面層的Dine in大堂，有好街坊味的燒味、粉、麵、飯，部分食肆檔位是幾分高級「茶記」的身影，環境寬敞而舒適，中庭遊人如鯽，熱鬧得很，用餐區卻又閑逸寧靜，享受了一個非常愉快的週末。在WAKO這家帶SAKE LAB（品清酒）概念的居酒屋享用一頓另類壽司下午茶。

▲ Chef’s Market 是生活食品超市，顧名思義即優質之選。

8貫廚師自訂的壽司定食，定價HK$288看似不平宜，享用後，從食物品質、服務、環境來說，絕對不是「呃」遊客，只食一次的，是值得大家重遊再訪！

▲ 壽司定食以拖羅最令人回味，豐盈的腩部油脂，甘香油潤，齒頰留香。

8貫壽司是有拖羅、海膽、甘海老、金目鯛、𩶘魚、帶子、池魚、烏賊。壽司上用的刺身是上價材料的部位， 拖羅是魚腩位，入口猶如鐵板燒的雪花A5和牛般，即溶！那股豐盈的魚油，令我享受蠻久的口腔潤澤，鮮、香、質感軟滑。「日本控」們如此瘋狂魚生美食，也是人之常情。海膽則以量取勝，海膽多過飯，賞心悅目，鮮甜無比；甘海老是貨真價實的上好貨色，蝦肉軟滑而爽口，絕對新鮮；其他五貫實屬不錯，只是金玉當前，就失色了！這份定食的茶碗蒸是敗筆之作，放入無味道又粗糙雞肉，將蟹味香濃的茶碗蒸變成負分，真可惜。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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