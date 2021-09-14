【千手公關@iM網欄】「觀感就是現實」 公關人員還是未雨籌謀好

執筆之時正值911，二十年前因911恐襲，美軍以捉拿主腦拉登為名，出兵阿富汗；怎料二十年後，美軍宣布撤出阿富汗，美國總統拜登形象亦隨即插水！美國是世界強國，在阿富汗駐軍二十年，此時說要撤出，那時塔利班便在短短兩個星期奪回政權，最要命的是，美國狼狽撤軍、撤僑的情景被全球看在眼裡，在喀布爾機場，阿富汗群眾追趕正駛向跑道的軍機，有青年更從正爬升的軍機墮下身亡，這引來國內外猛烈抨擊，嚴重破壞美國作為軍事強國的形象。

正所謂「錯就要認」，偏偏總統拜登還要死撐，將打敗仗一事包裝得冠冕堂皇。他在八月十四日解釋當年入侵阿富汗的初衷，如何幫助阿富汗人保衛自己國土，可惜「恨鐵不成鋼」。他在八月三十一日的公開演說中，更形容美軍的撤離行動「非常成功」 (extraordinary success)。但世人眼睛是雪亮的，語言「偽」術也是駝鳥政策，無助挽回美國形象。

面對公眾和傳媒，公關人員會有技巧地避重就輕，透過資料的鋪排轉移視線，到真的無法作答時，極其量是不予回應，但大原則是，無論情況如何不堪也不能弄虚作假，一但大話被戟破，不但處境更惡劣，兼且一世要揹着這黑歷史，不時被人翻舊賬。

然而，甚麼是真，甚麼是假? 不幸地，很多時人們是以「觀感決定現實」(perception is reality)。就以維他奶在今年七月初掀起的政治風波為例，雖然公司已多番解畫及解僱涉事員工，但始終未能釋疑。到底這是否真相的全部，外界不得而知，但從產品滯銷、業績插水，似乎公眾已對此投下一票。

對人對事先入為主是人之常情，故此在風平浪靜的日子，公司更要努力經營正派形象，同時「廣結善緣」。當發生事故，公眾及傳媒對公司的觀感便起作用，這影響他們對公司的信任度，有了信任的基礎，公關工作才能事半功倍。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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