  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】「觀感就是現實」 公關人員還是未雨籌謀好

名人薈萃 16:44 2021/09/14

分享：

 

 

執筆之時正值911，二十年前因911恐襲，美軍以捉拿主腦拉登為名，出兵阿富汗；怎料二十年後，美軍宣布撤出阿富汗，美國總統拜登形象亦隨即插水！美國是世界強國，在阿富汗駐軍二十年，此時說要撤出，那時塔利班便在短短兩個星期奪回政權，最要命的是，美國狼狽撤軍、撤僑的情景被全球看在眼裡在喀布爾機場，阿富汗群眾追趕正駛向跑道的軍機，有青年更從正爬升的軍機墮下身亡，這引來國內外猛烈抨擊，嚴重破壞美國作為軍事強國的形象。

 

正所謂「錯就要認」，偏偏總統拜登還要死撐，將打敗仗一事包裝得冠冕堂皇他在八月十四日解釋當年入侵阿富汗的初衷，如何幫助阿富汗人保衛自己國土，可惜「恨鐵不成鋼」。他在八月三十一日的公開演說中，更形容美軍的撤離行動「非常成功」 (extraordinary success)。但世人眼睛是雪亮的，語言「偽」術也是駝鳥政策，無助挽回美國形象。

 

面對公眾和傳媒，公關人員會有技巧地避重就輕，透過資料的鋪排轉移視線，到真的無法作答時，極其量是不予回應，但大原則是，無論情況如何不堪也不能弄虚作假，一但大話被戟破，不但處境更惡劣，兼且一世要揹着這黑歷史，不時被人翻舊賬。

 

然而，甚麼是真，甚麼是假? 不幸地，很多時人們是以「觀感決定現實」(perception is reality)。就以維他奶在今年七月初掀起的政治風波為例，雖然公司已多番解畫及解僱涉事員工，但始終未能釋疑。到底這是否真相的全部，外界不得而知，但從產品滯銷、業績插水，似乎公眾已對此投下一票。

 

先入為主是人之常情，故此在風平浪靜的日子，公司更要努力經營正派形象，同時「廣結善緣」。當發生事故，公眾及傳媒對公司的觀感便起作用，這影響他們對公司的信任度，有了信任的基礎，公關工作才能事半功倍。

 

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

軍事 拜登 阿富汗 美軍 政治 恐襲

上一篇文章

【薪酬調查】港大畢業生平均月薪去到呢個水平 冠絕本地院校 呢個行業入行月薪更達38,868元

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】昔日光影留情 中環街市城中綠洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
麥當勞夥ZA Bank推優惠　買滿40元回贈11元
麥當勞夥ZA Bank推優惠　買滿40元回贈11元
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起