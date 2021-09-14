歐美央行貨幣政策框架之變

自歐洲央行成立以來，歐洲執行委員會一直貫徹以「價格穩定」為核心的層級目標制。而美聯儲則始終堅持以「價格穩定」和「充分就業水平」為核心的雙重目標制。儘管兩者在政策目標設定上存在差異。但我們發現，在對價格穩定和充分就業的具體目標認知和分析邏輯上，兩大央行正在形成高度共識。

在價格穩定方面，一是歐美央行對稱性中長期通脹目標提高了對短期價格水平波動的容忍度。比如，美聯儲在新的貨幣政策框架下引入了長期通脹平均目標制。這將允許通脹在較長時間內超過2%，以補償自金融危機以來美國通脹率長期低於2%的缺口。歐洲央行則在近期修改了「低於但接近2%」的非對稱性通脹目標，轉為將2%設定為中期對稱性通脹目標。同時，歐洲央行也多次表達了對通脹目標恢復需要長期的耐心以及解釋在恢復階段中出現通脹超調容忍的必要性。二是在價格水準的預測方法上歐美更加強調了對廣泛的信息和數據的理解。比如，聯儲理事會和歐央行委員會均會對某些波動性成分的潛在短期通脹指標進行監控，以作為通脹水平中長期可能發生演變的有效信號。更重要的是，近期歐洲央行將自住房（OOH）價格指數納入了其通脹價格目標。歐洲央行的調和消費者價格指數（HICP）此前僅僅考慮了與房主相關的住房服務成本。參考美國自住房等價租金對核心通脹的影響，將OOH納入HICP將有助於提高歐洲通脹水平預測的真實性。三是在價格水平預測的方法上更加多元化。正如美聯儲副主席Clarida多次在演講中提到的，聯儲很難基於一種單一且剛性的數學模型來進行預測。現在聯儲價格水平的預測主要基於多個模型組合下的均值預測，並將均值預測的結果與通脹目標下的政策路徑進行分析。類似的，歐洲央行也是基於對多種模型組合下，對價格水平進行均值預測。

在就業方面, 儘管歐洲央行並未像美聯儲將就業列入與通脹同等重要的目標。但近期在歐洲央行貨幣政策策略調整的內容中，歐洲央行強調了價格穩定與充分就業之間的緊密聯繫，更指出歐洲央行在其「層級使命」中一方面考慮了對中期通脹水平的導向，另一方面考慮了供給側衝擊下就業結構的變化。此外，美聯儲與歐央行更加關注對就業結構上的均衡性。比如鮑威爾在Jackson Hole會議中提到了儘管就業已經取得進展，但仍需注意服務業部門低工資工人，非裔美國人和西班牙裔美國人的失業率問題。類似的，歐洲央行也強調了失業率更需要考慮到社會發展因素，反映了歐洲央行對中東及西亞地區難民流入對歐元區勞動力市場結構影響的重視。

****同場加映****

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