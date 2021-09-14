【太空旅行】蘋果共同創辦人參戰　宣布開設太空旅遊公司

▲ ，蘋果（Apple）共同創辦人Steve Wozniak近日也宣布，正籌備開設太空旅遊公司。

太空旅行世代來臨，繼早前英國富豪Richard Branson與亞馬遜創辦人Jeff Bezos先後飛向太空，近日SpaceX也將在本周載送4名平民伴飛向太空。鑑於太空旅行商機爆發，蘋果（Apple）共同創辦人Steve Wozniak近日也宣布，正籌備開設太空旅遊公司。

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Wozniak在其Twitter上宣布，他正與曾打造第一款iMac工程團隊的Alex Fielding，共同創立民間航太企業Privateer Space。而Privateer Space是希望探索可讓人類更安全進行太空旅行的技術，預計將與SpaceX、藍色起源、維珍銀河等民間太空旅行業者競爭。

與此同時，SpaceX將於美東時間明（15日）晚上8點，舉行首次全平民太空旅行，4 名乘客Jared Isaacman、Hayley Arceneaux、Chris Sembroski、Sian Proctor，屆時將在載人龍飛船（Dragon 2）中，於離地540公里高的軌道停留約3天。

責任編輯：曾曉汶