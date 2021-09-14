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【美元定存】想速賺美元定存6厘息？　專家教你一個方法

Hot Talk 16:27 2021/09/14

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全球聚焦下周四聯儲局議息結果，業界建議先開立7天美元短存，集友提供6厘高息王。

全球靜待一周後、即中秋節假後，美國聯儲局將於下周四（9月23日）公布議息結果。市場普遍預期爭取連任的主席鮑威爾會審慎行事，留待下次會議、即11月才就收水退市帶來較多啟示。正因後市變數多，而且佔美滙指數最大比重的歐元，德國將於9月26日大選，在疫情肆虐下，現任執政黨受民粹派挑戰，令歐元後市蒙上陰影，變相利好美元。專家建議手上有美元閒資者，不妨先開立7天定期存款，畢竟短存高息選擇多。

港元短期定存最高4.5厘，詳見【下一頁】

想知美元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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舉中銀香港 （02388） 、南商及恒生 （00011） 為例，齊享5厘。龍頭行滙豐（HSBC）更搶閘加息，上周四（9月9日）突調升7天期年息0.5厘，新息率至5.5厘，可享指定流動理財的年利率優惠；透過電話或分行渠道開立也有5厘。以上兩個特惠息皆須指定理財戶，以及把指定外幣作兌換等附帶條件。縱使大行鬥高息，仍不及中資行，集友7天短存可速賺6厘，乃冠絕全城高息王。

專家指，參與短存的另一好處是方便靈活轉身，如美銀、花旗及高盛等大行，先後預警美股在收水陰霾下回調壓力大，針對可承受風險族，可伺機調資低吸美股，冀穩守突擊，收攻守兼備之效。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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