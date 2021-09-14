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【日本便利店】 FamilyMart計劃開設1000間無人店　開店成本增2成

商業 16:15 2021/09/14

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FamilyMart今後將繼續開設傳統店舖，但新店將以無人店為主。（法新社圖片）

日本便利店的經營持續面對不少挑戰，甚至出現飽和危機。近年當地的便利店經營者逐漸捨棄24小時營業，增加速遞服務等，希望可增強競爭力。作為三大巨頭之一的全家（FamilyMart），亦計畫在2024年度內，在日本開設1000間無人便利店，以解決人手不足的問題。

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據日經中文網報道，FamilyMart的無人便利店，將會銷售約3000種商品，與普通門市一樣。以往日本要求店舖隨時都需要有店員在內，經營食品的零售店更需要有衛生負責人等。然而日本人口減少，便利店人手不足的問題愈趨嚴重，日本的勞動生産率在七國集團（G7）中甚至是最低。日本零售業無可避免地必須邁向自動化，日本厚生勞動省最終於去年放寬規定，而今次 FamilyMart大規模全面推廣無人店，在日本亦尚屬首例。

不獲取臉部圖像、不需生物認證

報道指，顧客通過專用門進入FamilyMart的無人便利店，當取下商品時，系統可通過安裝在天花板等處的AI鏡頭及貨架上的重量傳感器來掌握商品資訊。顧客站在專用收銀機前的時候，商品名稱和金額會顯示在屏幕上，顧客可使用電子貨幣或現金進行支付。如果付款未成功，專用門不會打開，顧客則無法離店。

這種方式既可以省去讀取商品條碼，亦不需提前準備手機應用程式，或進行生物認證等。考慮到個人私隱問題，該些無人店亦不會獲取可鎖定特定身份的臉部圖像數據等。雖然開設無人店的成本比傳統便利店的多約2成，但除了取貨及補貨外，都不需要店員，因此可以大幅削減員工開支。據指，薪金開支佔連鎖便利店的營運總成本6成。
  
FamilyMart目前在日本擁有大約1.6萬間門店，每年開店數量維持在200至500間左右。該企今後將繼續開設傳統店舖，但新店將以無人店為主。

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責任編輯：葉泳珊

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