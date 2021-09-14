【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市

電訊盈科(00008)旗下Viu TV 男子組合Mirror 成員姜濤今日聯同Anson Lo（盧瀚霆）等多名成員，在尖沙咀出席某品牌活動期間突然不適暈倒，需由其他工作人員攙扶離開。有關活動亦隨即腰斬。電訊盈科全日於最低位4.08元收市，下跌0.7%。

【MIRROR】MIRROR爆紅廣告收入增近7成 電盈上半年核心收益增9% ViuTV業務虧損收窄 詳情請看【下一頁】

在剛過去的中期業績，電盈核心綜合EBITDA按年增加4%至56.1億元。集團在業績報告內表示，MIRROR有助吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出，使上半年廣告收益增66%至1.9億元。而收視上升亦有利於藝人管理及活動業務，使免費電視及相關業務表現超出預期。期內，集團的OTT及ViuTV免費電視相關業務收益分別增長29%及97%。電盈預期，免費電視業務有望在不久將來錄得盈利。

跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機