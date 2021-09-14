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【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市

股樓投資 17:06 2021/09/14

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電訊盈科(00008)旗下Viu TV 男子組合Mirror 成員姜濤今日聯同Anson Lo（盧瀚霆）等多名成員，在尖沙咀出席某品牌活動期間突然不適暈倒，需由其他工作人員攙扶離開。有關活動亦隨即腰斬。電訊盈科全日於最低位4.08元收市，下跌0.7%。

【MIRROR】MIRROR爆紅廣告收入增近7成 電盈上半年核心收益增9% ViuTV業務虧損收窄   詳情請看【下一頁

在剛過去的中期業績，電盈核心綜合EBITDA按年增加4%至56.1億元。集團在業績報告內表示，MIRROR有助吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出，使上半年廣告收益增66%至1.9億元。而收視上升亦有利於藝人管理及活動業務，使免費電視及相關業務表現超出預期。期內，集團的OTT及ViuTV免費電視相關業務收益分別增長29%及97%。電盈預期，免費電視業務有望在不久將來錄得盈利。

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撰文 : 李尚毅

電訊盈科（00008） 港股
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