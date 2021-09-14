Mirror成員Ian代言譚仔國際準備上市　餐飲股可留意邊隻？

由Mirror成員代言的譚仔國際已通過上市聆訊，據市場消息指，譚仔國際最快下周展開招股，集資約10億港元。譚仔國際上市的消息能否帶旺本港上市的其他餐飲股？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版－譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？【按此】

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