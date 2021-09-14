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譚仔國際準備上市　餐飲股能受惠？

股市 16:10 2021/09/14

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譚仔國際已通過上市聆訊，據市場消息指，譚仔國際最快下周展開招股，集資約10億港元。譚仔國際上市的消息能否帶旺本港上市的其他餐飲股？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版－譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？【按此】

00：00 - 今日港股焦點速覽　通脹數據成焦點

02：17 - 美股外圍市況速報　蘋果股價造好

03：54 - 美股有機會調整　可以反手做淡？

15：14 - 港股上日市況速報＋北水盤路

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21：44 - 港股開市前市況速報

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24：29 - 譚仔國際準備上市　餐飲股能受惠？

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34：00 - 港股開市市況速報

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54：18 - 股票分析：中國建材 （03323） 股價仍有力上嗎？

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01：07：25 - 港股早段市況速報

01：09：22 - 股票分析：恒大汽車 （00702） 短綫可搏反彈嗎？

01：12：49 - 資源股回軟不宜高追

01：13：32 - 鋁價失守3,000元關　鋁股回吐

01：14：15 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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