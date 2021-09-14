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【跨境理財通】渣打：總額度料最快5年移除　長遠或擴展至全國參與

股市 15:56 2021/09/14

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【跨境理財通】渣打：總額度料最快5年移除　長遠或擴展至全國參與

「跨境理財通」啟動在即，打開大灣區龐大的理財需求。渣打中國宏觀策略主管劉潔預期，理財通機制未來會大幅擴展，不但由初始的低至中風險理財產品，擴大至所有資產管理產品，同時會對大灣區以外的內地居民開放參與，且有望在5至10年內移除總額度，最終理財通會成為引導中國境內資金淨流出的機制。

彭博及中銀香港 （02388） 早前先後預測，理財通對業界每年衍生的收入規模，可能高達4.64億美元及7億美元。

滙豐、恒生已提交理財通業務申請　累計3銀行搶閘申請｜詳見【下一頁】

理財通10月啟動引爆55億商機　滙豐、中銀香港邊隻最受惠？｜詳見【下一頁】

渣打中國宏觀策略主管劉潔發報告指，考慮到內地及港澳人口，可以預期理財通最終將會成為中國境內資金淨流出的互聯互通機制，但相信初期受低至中風險評級產品所限，不論南下或北上的資金流都會相對平衡。

長遠而言，由於理財通可以吸引更多基金落戶，劉潔相信機制可以支持香港及澳門進一步發展成國際金融中心。事實上，截至今年6月止一年間，就有57隻基金在香港註冊成立，而香港資產管理規模按年升32%至2,000億美元。

報告引述資料顯示，內地目前符合理財通低至中風險（評級R3或以下）要求的內地公募基金及理財產品，總數接近2.19萬隻，當中以最低風險的貨幣市場基金及短期固定收益類基金最多，總數達到9633隻。

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