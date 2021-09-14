【恒大3333】內地政府據悉安排聯合工作組進駐恒大　摸底財務狀況

▲ 報道指，恒大董事長許家印此前曾請求廣東省政府給予恒大集團相應的救助，但未獲答應。

恒大 （03333） 債務危機不斷升級之際，彭博報道，中國政府擬安排包括會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或是為這家全球負債最多的開發商潛在的重組做相應準備。

恒大料9月銷售持續大跌、股價跌一成穿3元 緩解流動性問題措施未取得預期效果【下一頁】

消息指，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所的一個團隊對恒大開始盡職調查。消息指，在北京敦促下，廣東省政府正在遴選會計師事務所和財務顧去評估恒大。

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上述安排顯示監管當局在對恒大可能的債務重組進行前期的基本工作安排。其中一位知情人士還提到，恒大董事長許家印在此前一次與當地政府的會面中，曾請求廣東省政府給予恒大集團相應的救助，但此提議沒有被接受。

廣東省政府曾建議成立債權人委員會

兩名消息人士還提到，廣東省政府曾提議恒大的主要債權銀行成立債權人委員會。一旦成立，意味著債權性金融機構包括資產處置在內的重要決策都需要經過債委會同意，然而在監管部門有明確表態前，銀行並不支持成立債委會。

恒大近期正面臨購房者、散戶投資者甚至是公司員工愈來愈激烈的維權活動。恒大周二股債齊跌，其中股價跌逾10%，邁向2014年以來新低，恒大系股票同挫，恒大物業 （06666） 亦跌逾一成，恒大汽車 （00708） 更挫逾兩成；旗下債券也紛紛跌至三折附近，其中2022年到期、票息8.25%的美元債每一美元買價下跌5.9美分，報26.5美分。

今年底前需支付逾50億元票息

盡管恒大要到明年3月份才會遇到下一個債券到期高峰期，但公司需要在今年年底前支付6.69億美元（52.2億港元）的票息。彭博數據顯示，其中約6.15億美元是恒大美元債券的票息。惠譽上周以「可能」違約的風險為由，把該公司的信用評級在垃圾級中進一步大幅下調，預警其無法兌付的可能性增大。

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編輯：吳敏芳

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