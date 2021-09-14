【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股跌幅擴大，恒生指數曾跌逾400點，低見25377點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09888） 、美團 （03690） 再捱沽，拖低大市表現。港股走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀 科網路、油股及車股升

03：56 - 互聯網平台未見底 料未來兩三季尚有政策出爐

06：44 - 經濟滯脹風險漸增 困擾市場情緒

08：55 - 今晚美國通脹數據值得留意

10：25 -股票分析：復星醫藥 （02196） 前景點睇？

13：59 -股票分析：中國有色礦業 （01258） 有機會復抽嗎？

17：52 -股票分析：融創 （01516） 現價可以入嗎？

20：31 -股票分析：中興通訊 （00763） 現價可以入嗎？

23：48 -股票分析：置富產業信託 （00778） 現價可以入嗎？

27：05 -股票分析：京東物流 （02618） 現價可以入嗎？

29：30 -股票分析：騰訊 （00700） 現價可以入嗎？

32：15 - 港股收市市況速報及分析

33：57 - 股票推介：金風科技 （02208）

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3058567/

******

港股午後跌幅加劇，恒指曾失守25400點，收市跌311點，收報25502點。恒生科指跌92點，收報6502點。大市總成交1,409億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，互聯網經濟平台股續受壓，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%至158.3元，騰訊 （00700） 跌1.1%至472.8元，美團 （03690） 跌1.1%至245元。猶幸中石油 （00857） 及比亞迪 （01211） 逆市向上，收窄大市跌幅。

美股隔晚造好，但港股未能承接升勢，主因受到內外不利因素夾擊。

內地宏觀方面，內媒報道MLF（中期借貸便利）縮減，現收水迹象，拖累各類中資板塊向下。微觀方面，有中資券商估計未來2至3季，互聯網平台監管政策陸續有來。個別股份亦現壞消息，恒大 （03333） 預計今年銷量下跌，且資產重組計劃不順利，消息拖累恒大系股價全綫大跌。另外，藥明巨諾 （02126） 有股東配股，美團非執董連續兩日減持，消息俱拖累大市氣氛。

金風突破複式頭肩底

外圍方面，市場對美國經濟滯脹的憂慮升溫，最新有安聯顧問埃里安指美國愈來愈大機會上演70年代滯脹的歷史。事實上，美國通脹續升溫，PPI按年升8.3%，創2010年以來最高。當地消費者預期未來3年通脹達4%，為有紀錄以來最高，今年通脹則料為5.2%，通脹預期已連續10個月上升。美國今晚公布消費物價指數，市場預期按年增長5.3%。

展望後市，恒指有機會再下試低位，惟相信逼近保歷加通道底部將有支持，走勢未算悲觀。恒生科指暫時亦在20天綫找到支持，料可守住保歷加通道底部。

個股方面，可留意金風科技 （02208） ，走勢呈複式頭肩底型態，早前大成交配合突破。該股今日隨大市回吐0.2%至16.46元，即市考驗頭肩底頸綫後現承接，走勢相對硬淨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰復星醫藥、中國有色礦業、融創服務、中興通訊、置富產業、京東物流、騰訊︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*重溫上日《ET開市直擊》- 譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？：【按此】*