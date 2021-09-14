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【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）

股市 15:40 2021/09/14

分享：

港股跌幅擴大，恒生指數曾跌逾400點，低見25377點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09888） 、美團 （03690） 再捱沽，拖低大市表現。港股走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀　科網路、油股及車股升
03：56 - 互聯網平台未見底　料未來兩三季尚有政策出爐
06：44 - 經濟滯脹風險漸增　困擾市場情緒
08：55 - 今晚美國通脹數據值得留意
10：25 -股票分析：復星醫藥 （02196） 前景點睇？
13：59 -股票分析：中國有色礦業 （01258） 有機會復抽嗎？
17：52 -股票分析：融創 （01516） 現價可以入嗎？
20：31 -股票分析：中興通訊 （00763） 現價可以入嗎？
23：48 -股票分析：置富產業信託 （00778） 現價可以入嗎？
27：05 -股票分析：京東物流 （02618） 現價可以入嗎？
29：30 -股票分析：騰訊 （00700） 現價可以入嗎？
32：15 - 港股收市市況速報及分析
33：57 - 股票推介：金風科技 （02208）

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3058567/

*重溫上日《ET開市直擊》- 譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？：【按此】*

欄名 : ET講股通

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