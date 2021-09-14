AOC遭74歲國會黨友稱「後生女」 質疑過份側重年齡及性別

美國民主黨進代派代表人物AOC向來言論進取，近日遭74歲黨友以「後生女」稱呼，令AOC相當不滿，指這反映她的質問刺中要害。AOC表示，該稱謂著重年齡及性別，帶有居高臨下的態度。

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74歲民主黨參議院曼欽（Joe Manchin）近日出席美國有綫新聞網絡（CNN）節目時，以「後生女」（young lady）稱謂現年31歲的眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）。

AOC對其後在社交平台Twitter上表示，國會有權力人士以「後生女」而非其職位「國會女議員」（Congresswoman）稱呼她時，就意味著她的質問刺中要害。

AOC指「後生女」稱謂注重女性年紀及性別層面，當人們被稱為「老男人」（old man）會感到不高興，並稱無法理解為古怪及帶有居高臨下態度的「後生女」稱呼會被接受。

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曼欽當時表示，自己與AOC不熟，只見過1次，雙方未曾對話，反駁AOC稱他與埃克森美孚（Exxon Mobil）人員經常碰面的指控。曼欽指，AOC只是道聽途說了一些事情，就作出了相關指控，他形容是完全錯誤。

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責任編輯：李俊儀

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