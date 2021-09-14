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【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片

股樓投資 15:32 2021/09/14

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THE HOLBORN價單登場後，吸引大批準買家參觀，早前更找《聲夢傳奇》人氣王烑焯菲（Chantel）協助宣傳。恒地其後趁勢加推價單2號，涉及68伙單位，折實價由5,808,260元起。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，預計短期內公佈銷售安排，料最快本周末賣樓。 

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據THE HOLBORN價單2號顯示，68伙單位均是開放式、或一房間隔開則，其中一房有43伙、開放式有25伙，實用面積由220平方呎起，最大至260平方呎，價單定價6,179,000元至8,713,000元，實用呎價則27,585元至33,635元。以最高總折扣計，折實價由5,808,260元起，至最貴8,190,220元，折實呎價則約25,930元至31,617元 。 

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THE HOLBORN鄰近藍籌屋苑太古城翠湖台，故基本上享有與太古城差不多的配套，加上鄰近核心商業區，故有一定的「白領」租賃需求，早前不少地產代理坦言，由於 THE HOLBORN大部分為開放式及一房戶，銀碼不高，相信吸引不少投資者入市。 

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撰文 : 黃卓賢

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