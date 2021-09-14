【英國疫情】上半年死亡患者 近99%無打完針

多國強調民眾完成接種新冠疫苗，有助預防感染新冠肺炎後出現重症及死亡風險。英國國家統計局（ONS）公布英格蘭上半年的新冠患者死亡數字，發現近99%的死亡患者都無完成接種新冠疫苗。

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ONS公布英格蘭由今年1月2日截至7月2日，英格蘭共有51,281人死於新冠肺炎，其中38,964 人未接種新冠疫苗。有640名患者完成接種新冠疫苗後死亡，佔整體死亡個案約1.2%。

據悉，有458名死亡患者是在接種第二劑疫苗的第21日或之後死亡。有256名死亡患者是完成接種新冠疫苗，並在接種第二劑疫苗最少14日後確診，其中252人屬突破性感染個案。

醫學界一直強調疫苗不可能百分百有效預防新冠肺炎，但預計人們接種兩劑新冠疫苗，預防因感染Delta變種（印度首先發現）而入院的有效率達94%。

數據反映與接種一劑或無接種疫苗的人相比，接種兩劑者感染新冠肺炎的死亡風險較低。

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英國期間的7日平均死亡數字介乎6宗至1,200多宗。ONS在7月結束研究時，當時的7日平均死亡數為25宗，現時已升至日增過百宗。

拉夫伯勒大學數據分析師羅伯遜（Duncan Robertson）指，英國約有100萬60歲以上人口無完成接種疫苗。僅三分之二年逾50歲的黑人有接種疫苗，而年逾50歲的白人接種率超過90%。

責任編輯：鄭錦玲