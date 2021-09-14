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【香港出口】第三季港出口指數跌9.7點　港商看淡聖誕銷情

商業 14:53 2021/09/14

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港商對未來數月出口前景存疑，尤其看淡聖誕這個傳統消費旺季的銷情。 （蘇穎琪攝）

香港出口指數在連升五季後回軟，第三季下跌9.7點至39.0，重返今年首季水平；所有行業及市場子指數下滑，反映港商對未來數月出口前景存疑，尤其看淡聖誕這個傳統消費旺季的銷情。 

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該指數旨在了解出口業對短期出口前景信心。結果指出，所有行業及市場子指數均錄下滑，其中，玩具業跌幅較溫和，跌1.1點至44.0；服裝業對出口前景最不樂觀，跌7.2點至36.1。按市場分析，日本及中國內地是出口商認為最理想的出口市場。

香港貿發局研究總監關家明指出，疫情反覆加上運費飆升，削弱港商在短期內的出口信心，有出口商反映運費比平常增4倍，最高甚至增10倍。另只有20.2%的受訪港商預期今年聖誕銷售額會上升，其餘近八成認為與去年相若（38.7%）或減少（41.1%），下跌幅度普遍少於30%。疫情持續及全球需求疲弱仍然是影響香港未來半年出口表現的關鍵。

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記者：蘇穎琪

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