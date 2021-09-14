【疫下商機】外賣步兵是筍工？　戶戶送調查：9成半送餐專員享受工作彈性

▲ 戶戶送免費提供OpenClassrooms的網上課程。（資料圖片）

疫情下外賣生意蓬勃，同時亦有市民失業後，加入「步兵」行列，成為外賣平台的送餐專員。戶戶送（Deliveroo）早前進行了一項送餐專員調查，發現有超過95%受訪者享受自主送餐工作所帶來的彈性。

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疫情期間，愈來愈多消費者已習慣網上訂餐，而餐廳亦更積極採用科技及應用程式。戶戶送指，無論是因經濟環境而失業，或是希望賺取外快的市民，已開始視戶戶送為另一個途徑，取代傳統的兼職工作。

戶戶送目前在香港與超過1萬名送餐專員合作，該企早前進行調查，有近800名送餐專員參與。調查發現，超過95%受訪者表示，享受自主送餐工作所帶來的彈性。另外亦有53%受訪者表示，如平台要求他們在特定日子工作滿指定時數，他們將不再成為送餐專員。

彈性與方便，是送餐工作的主要優勢，亦令較年輕的一代喜歡與平台經濟合作。此反映未來的工作模式將發生變化，愈來愈多人追求相對自由的工作時間。受訪的送餐專員表示，他們欣賞並喜歡使用戶戶送的自由登入系統，93%將其列為選擇與戶戶送合作的首要原因。自由登入系統讓送餐專員可隨時隨地上線接單，不用事先預約時段，能夠自行安排工作時間。

戶戶送香港區營運總監白家豪表示：「我們已為送餐專員推出多項周到的職業導向計劃，包括免費提供OpenClassrooms的網上課程，送餐專員及其家人可透過這個創新的應用程式獲得培訓和發展機會，可供選擇的網上技能課程超過700個。」

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責任編輯：葉泳珊