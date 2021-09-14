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美國民主黨推動加稅 紐約富豪面臨61.2%重稅

環球社會熱點 16:26 2021/09/14

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美國民主黨眾議員提出大幅增加富人稅及企業稅，以增加稅收補助總統拜登提出的3.5萬億美元支出方案。民主黨在眾議院提出的加稅計劃，當中紐約市的高收入人士可能面臨高達61.2%的稅率，是當地40年來最高。

FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事 【下一頁】

民主黨眾議員建議取消由前總統特朗普（Donald Trump）的減稅政策，提出加稅方案，包括對年收入超過500萬美元（約3,900萬港元）的人士徵收3%附加稅，並要求將最高一層的邊際稅率由37%提高至39.6%。

民主黨的加稅計劃之下，最高一層的聯邦政府邊際稅率將提升至46.4%。而紐約市本身面臨最高14.8%的州及地方稅率，因此根據眾議院加稅方案，紐約市年收入超過500萬美元的民眾需面對高達61.2%稅率，屬該市近40年以來面臨最高的稅率。

加州富人綜合稅率則為59.7%、新澤西州達57.2%、夏威夷則是57.4%。

紐約醫院暫停接生 大量唔打針職員辭職 【下一頁】

另外方案建議把企業稅由21%提高至26.5%，同時保留3.8%的投資利得稅，並此稅率進一步擴展至更多企業徵收。值得注意的是，拜登早前曾提出把企業稅提高至28%，新稅率亦較2017年特朗普推出減稅措施前的35%為低。

民主黨的加稅方案未得到任何共和黨人支持，共和黨眾議員積極為2017年的減稅政策辯護，認為加稅會損害企業並扼殺就業機會，兩黨意見存在分歧。

責任編輯：郭麗明

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