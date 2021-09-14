【快手1024】瑞信首次覆蓋快手予目標價135元、評級跑贏大市　快手股價收跌2.4%

▲ 【快手1024】瑞信首次覆蓋快手 予目標價135元、評級跑贏大市

瑞信周二（14日）發報告首度覆蓋快手 （01024） ，給予其「跑贏大市」評級，未來12個月目標價135元。瑞信唱好快手長遠增長潛力大，而且現價的風險回報吸引，相信境內業務收支平衡及用戶數重新恢復增長將會是未來股價的正面催化劑。

快手1024再挫半成 股價前景點睇：【按此】

快手獲券商唱好，股價在今早反覆後，升幅開始擴大，盤中高見102.4元最多升2.3%，惟尾盤轉跌2.4%，收報97.7元，成交18億元。

瑞信指，快手的月活躍用戶超過5.1億，是內地第二大的短視頻平台，相信持續的用戶增長，可以帶來重大的變現空間，估計在2020年至2023年間的收入年複合增長率約31%。

隨著快手加大平台內容投資及提升平台，瑞信預期快手今年下半年的用戶增長可以恢復增長。此外，快手現價風險回報吸引，而且最近的調整相信已經反映短期用戶增長放緩及變現能力減慢的不利影響。

針對近月的監管政策風險，瑞信指短期的確是有一定的不確定性，但相信以快手專注於提高私人流量，所受的影響相對輕微。

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