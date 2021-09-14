全球企業面臨「有工無人開」？ 　69%僱主請唔夠人

新冠肺炎疫情在全球已維持逾一年，剛爆發之時，有不少公司生意大受打擊，並決定裁員，有部分員工則面臨凍薪，「有人，但無工開」的情況不屬罕見；在疫情緩和下，市況逐漸變得明朗，而現時卻出現「有工，但無人開」的情況，有人力資源機構的調查顯示，全球有69%僱主表示，難以找尋合適的人來填補空缺職位，屬15年來水平最高。

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人力資源機構萬寶盛華對43個國家近4.5萬名僱主進行調查，所有受訪企業表示，與去年（2020年）最後3個月相比，今年年底招聘會更為強勁。萬寶盛華集團行政總裁Jonas Prising指，持續的人才短缺正代表經濟逐漸復甦，有不少企業將優先保留和培訓具備成功所需技能的員工。

在調查中，有40%受訪企業指，會通過提供培訓和技能發展來吸納和保留人才；另有三分之一的僱主提高工資或簽約獎金和更多假期；另有部分受訪公司表示，會以靈活工作時間的安排，吸引求職者。

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責任編輯：黎淑雯

