  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google涉濫用市場地位　被韓國罰款1.77億美元

環球政經 16:29 2021/09/14

分享：

Google、Amazon、Facebook及Apple等科技巨頭，近年須被指控在歐美地區涉嫌違反競爭法，然而事件同樣延伸於亞洲地區。韓國監管機構周二（14日）宣布，由於Google涉濫用Android系統的市場地位，因此須付2074億韓元罰款（約1.77美元）。

【兼職推介】時薪74.7元 民政事務總署請兼職場地管理員 工作地區為愉景灣：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

綜合報道，韓國公平貿易委員會表示，Google涉嫌以強大的議價能力，阻止當地手製造商使用其他作業系統，而其Android操作系統則主導了全球80%以上的智能手機。Google與三星電子及LG電子等手機製造商達成反碎片化協議（AFA），意味手機製造商不可開發或使用修改後的Android操作系統，而當局亦下令Google不可強迫手機製造商簽署AFA協議。

《韓聯社》報道，Google大多會在製造商推出終端前，要求對方彙報相容測試（CTS）結果，加以審批製造商有否違反AFA協議。受Google管制所限，Amazon、阿里巴巴等科企競爭對手，即使開發新作業系統，也難以尋找搭載系統的製造商，無法進入市場。

此外，南韓當局正式表決，通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案。該法案禁止手機軟件市場運營商向軟件開發商，強加自家支付系統，即須允許第三方支付，而政府亦有權對應用市場運營商進行調查。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

Samsung Amazon 亞洲 Android 美元

上一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】昔日光影留情 中環街市城中綠洲

下一篇文章

【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
麥當勞夥ZA Bank推優惠　買滿40元回贈11元
麥當勞夥ZA Bank推優惠　買滿40元回贈11元
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起