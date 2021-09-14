Google涉濫用市場地位　被韓國罰款1.77億美元

Google、Amazon、Facebook及Apple等科技巨頭，近年須被指控在歐美地區涉嫌違反競爭法，然而事件同樣延伸於亞洲地區。韓國監管機構周二（14日）宣布，由於Google涉濫用Android系統的市場地位，因此須付2074億韓元罰款（約1.77美元）。

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綜合報道，韓國公平貿易委員會表示，Google涉嫌以強大的議價能力，阻止當地手製造商使用其他作業系統，而其Android操作系統則主導了全球80%以上的智能手機。Google與三星電子及LG電子等手機製造商達成反碎片化協議（AFA），意味手機製造商不可開發或使用修改後的Android操作系統，而當局亦下令Google不可強迫手機製造商簽署AFA協議。

《韓聯社》報道，Google大多會在製造商推出終端前，要求對方彙報相容測試（CTS）結果，加以審批製造商有否違反AFA協議。受Google管制所限，Amazon、阿里巴巴等科企競爭對手，即使開發新作業系統，也難以尋找搭載系統的製造商，無法進入市場。

此外，南韓當局正式表決，通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案。該法案禁止手機軟件市場運營商向軟件開發商，強加自家支付系統，即須允許第三方支付，而政府亦有權對應用市場運營商進行調查。

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責任編輯：黎淑雯