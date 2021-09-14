  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投機性買恒大系股份搏反彈　譚智樂用四個字形容

股市 13:40 2021/09/14

分享：

恒大系股份負面消息不絶，最近報道指中國恒大 （03333） 旗下恒大財富爆出逾期兌付理財產品。消息拖累股份今早再挫逾一成，低見2.98元。對於恒大系股份的投機買賣操作，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為「一律不宜沾手」，並勸戒投資者一個投資道理，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

00：00 - 今日港股焦點速覽　通脹數據成焦點

02：17 - 美股外圍市況速報　蘋果股價造好

03：54 - 美股有機會調整　可以反手做淡？

15：14 - 港股上日市況速報＋北水盤路

16：20 - 港股後市分析　科網股操作策略

21：44 - 港股開市前市況速報

23：18 - ET個股推介：中鋁 （02600）

24：29 - 譚仔國際準備上市　餐飲股能受惠？

27：21 - 新股分析：譚仔國際可以用「頂頭鎚」票抽

31：58 - 餐飲股可以乘譚仔國際上市小注買入嗎？談大家樂 （00341）

34：00 - 港股開市市況速報

35：17 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短綫值搏嗎？

38：33 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 配股後股價點睇？

42：09 - 股票分析：李寧 （02331） 產品傷陳雨霏影響有幾大

46：49- 股票分析：中銀香港 （02388） 股價能受惠跨景理財通有幾多？

50：23- 股票分析：東岳 （00189） 短炒可以嗎？

54：18 - 股票分析：中國建材 （03323） 股價仍有力上嗎？

55：23 - 恒大系最終會除牌嗎？內房股又如何？談碧桂園 （02007）

01：00：09 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 仍可追入嗎？

01：03：11 - 譚仔國際上市　港交所 （00388） 能受惠？

01：04：58 - 股票分析：中石油 （00857） 技術上現「射擊之星」有何啟示？

01：07：25 - 港股早段市況速報

01：09：22 - 股票分析：恒大汽車 （00702） 短綫可搏反彈嗎？

01：12：49 - 資源股回軟不宜高追

01：13：32 - 鋁價失守3,000元關　鋁股回吐

01：14：15 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

恒大系最終會除牌嗎？談「三條紅線」對內房股的影響
今日
恒大系最終會除牌嗎？談「三條紅線」對內房股的影響
中石油857股價升逾半成　技術現「射擊之星」上望幾多？
今日
中石油857股價升逾半成　技術現「射擊之星」上望幾多？
美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
2021/09/13
美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
科網股又震過　搏短綫反彈或是離場？
2021/09/13
科網股又震過　搏短綫反彈或是離場？
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
2021/09/13
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
恒大 港股 股票

上一篇文章

【反壟斷】南韓指Google阻礙手機OS市場競爭判罰近14億元　罰金歷來第九高

下一篇文章

【新股IPO】創勝集團首日招股暫錄3.7億孖展　超購近5倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版