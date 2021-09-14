【ESG】生產力局創新科技發明揚威海外　實現污水處理碳中和

▲ 生產力局更憑著兩項綠色及減低 2019 冠狀病毒病傳播的創新發明，於美國華盛頓舉行的「2021 TechConnect 世界創新會議暨博覽會」上獲頒創新獎（Innovation Awards）。

環境、社會和管治（Environmental, social and governance, ESG）近年成為大趨勢，降低碳排放量、改善溫室效應等環境問題，成為各國政府及企業實現碳中和的目標。香港生產力促進局（生產力局）也積極研發不同的創新科技，以回應全球對可持續生活的迫切需求和渴望。近日生產力局更憑著兩項綠色及減低 2019 冠狀病毒病傳播的創新發明，於美國華盛頓舉行的「2021 TechConnect 世界創新會議暨博覽會」上獲頒創新獎（Innovation Awards）。

【再生能源】高速公路也能發電？ 瑞士企業研發太陽能「天橋」可加裝風力發電機

【能源科技】為太陽能板減重 荷蘭初創以塑膠取代玻璃 不影響轉換效率

生產力局早前參與2021 TechConnect 世界創新會議暨博覽會，其中由深圳市政府支持下的「深港創新圈」的資助項目「用於能源回收的緊密型污水生物反應器」，榮獲 TechConnect 創新獎。這個反應器將微生物以生物膜形式固定在浮動載體上，並採用攪拌技術，此技術的曝氣能耗只是傳統生物處理系統的百分之二十。因此，有別於耗費大量能源來淨化污水，此低耗能生物反應器可從污水中捕捉百分之九十的碳物質，來生產沼氣作為可再生能源。

此外，新技術若能應用於改造現有污水處理設施，便能減少污水處理的成本和佔地面積;又可結合其他先進污水處理技術，建立獨特的A/B工藝，有機會實現污水處理的碳中和。

除此之外，香港特區政府創新科技署「創新及科技基金」早前為應對新冠病毒疫情而推出的「公營機構試用計劃」項目特別徵集的獲批項目之一 的「kNOw Touch 無觸按鈕」，也成為「創新獎」得獎項目之一。此無觸按鈕利用紅外線距離傳感器 ，並因應控制板上的按鈕距離分布進行調校，使用者只需將手指靠近樓層按鈕便可選擇相應樓層，無須觸 碰到升降機的按鈕面板，可以有效降低透過按鈕傳播病毒的風險。

【食品科技】初創研納米氣泡 改善漁農水質、提升水耕菜質素

責任編輯：曾曉汶