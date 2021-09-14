【譚仔】譚仔國際集資約10億元　全年顧客總數達3073.4萬人次

▲ 在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際，早前正式向聯交所遞交上市申請，今日就有市場消息指，譚仔國際最快下周展開招股，集資約10億港元。（資料圖片）

在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際，早前正式向聯交所遞交上市申請，今日就有市場消息指，譚仔國際最快下周展開招股，集資約10億港元。譚仔國際去年度全年顧客高達3073.4萬人次，到底譚仔如何從當初一間本地小店，變成如今的譚仔國際？又有那些譚仔、三哥的常識是應該知道的？

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1. 「譚仔」「三哥」是兩間公司？

「譚仔雲南米線」創立於1996年，後來因經營理念出現分歧，於2008年決定拆夥，三哥與六哥另起爐灶創立「譚仔三哥米線」，五哥與四姐夫婦則繼續經營「譚仔雲南米線」，從此各走各路。不過，日本餐飲企業東利多控股（Toridoll）於2017年5月及12月先後收購「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，並於2018年成立譚仔國際有限公司，將兩個品牌統一管理，所以現時三哥、譚仔同屬一家。

2. 「譚仔」「三哥」辣湯大不同？

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」雖然均售賣麻辣米線，並有不同辣度之分，但有些辣湯只會在其中一間供應，如重慶麻辣及湖南酸辣只在「譚仔雲南米線」供應，而三哥酸辣、煳辣及砂砂只在「譚仔三哥米線」供應，所以進食前要看清餐牌。

3. 情人節去譚仔沒有辣朱古力？

近年「譚仔三哥米線」推出不同的節日活動，如「辣之戀人」情人節系列活動，送三小辣、十小辣朱古力；農曆新年時聯乘本土設計師「肥蛙」推兩款利是封及譚仔三哥碗。「譚仔雲南米線」則較少有節日活動，主要推出優惠和新產品吸客。

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責任編輯：李智美