約翰遜79歲母逝世 被譽為家族最高權威

英國首相約翰遜甚少公開提及家庭生活，英國傳媒指約翰遜母親沃爾周一（13日）已安詳離世，終年79歲。沃爾是一名肖像畫家，約翰遜曾在接受訪問時表示，母親是家中的最高權威。

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英媒《每日電訊報》（Daily Telegraph）引述沃爾（Charlotte Johnson Wahl）家人聲明，指沃爾周一在倫敦醫院安詳離世，終年79歲。沃爾1942年出生，父親福西特爵士（Sir James Fawcett）曾於70年代擔任歐洲人權委員會主席。

沃爾曾在牛津大學修讀英語，期間因與約翰遜父親史丹利（Stanley Johnson）結婚一度停學前往美國，其後返回英國完成學業。沃爾成為牛津大學瑪格麗特夫人學院（Lady Margaret Hall）首名已婚本科女學生。沃爾與史丹利育有4個孩子，兩人在1979年離婚。

約翰遜是沃爾的長子，而去年4月出世的威爾弗雷德（Wilfred）則是她第13個孫輩。約翰遜曾笑言沃爾是家中的最高權威（supreme authority），同時教導他世界上每個人都有同等重要性、尊嚴和價值。

沃爾唯一一次要求約翰遜「以權謀私」，是要求時任倫敦市長的約翰遜下令，巴士必須待所有乘客坐低後才能開動。沃爾解釋，殘疾人士經常在巴士行駛途中跌倒。

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沃爾曾憶述約翰遜名字「鮑里斯」（Boris）的淵源，當她懷上約翰遜3個月的時候，曾和史丹利乘搭巴士前往墨西哥城（Mexico City）。沃爾途中感到不適。有一位名叫「鮑里斯·利特溫」（Boris Litwin）的同行男子為他們提供兩張頭等回程機票，沃爾當時大為感動，決定為孩子命名「鮑里斯」。

但其後沃爾改變想法，將「鮑里斯」改為中間名，故約翰遜全名為「Alexander Boris de Pfeffel Johnson」。沃爾透露約翰遜就讀伊頓公學時，朋友發現他的中間名後，Boris這個名字開始廣為流傳，甚至連老師都以Boris稱呼約翰遜。

約翰遜原生家庭成員

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因此只有從小相識人士會以Alexander稱呼約翰遜，而沃爾若以Boris稱呼約翰遜，Boris就意識到事態嚴重。

另外，沃爾以肖像畫家身份成名，曾為已故著名英國演員祖安娜琳莉（Joanna Lumley）、已故知名英國作家詹金斯（Simon Jenkins）等人作畫。沃爾2015年接受媒體訪問透露，她的姐姐及弟弟都天資聰穎，父母本來不知道她將來有何發展。直至沃爾開始接觸畫畫後，成功發掘自己的才能。沃爾在40歲時確診柏金遜症，但依堅持作畫。

責任編輯：李俊儀