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【反壟斷】Android系統涉壟斷市場　Google被南韓政府罰13億

科技 13:03 2021/09/14

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南韓公平貿易委員會（The Korea Fair Trade Commission, KFTC）再宣布，因Google濫用其市場主導地位，限制了智能電話作業系統市場的競爭，因此向Google罰款2,070億韓元（約13億港元）。

南韓早前通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，限制如 Google Play、App Store透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。今（14日）南韓公平貿易委員會（The Korea Fair Trade Commission, KFTC）再宣布，因Google濫用其市場主導地位，限制了智能電話作業系統市場的競爭，因此向Google罰款2,070億韓元（約13億港元）。

Google放棄美國防部影像監控專案　微軟、AWS或接手

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南韓公平貿易委員會指出，Google涉嫌阻止當地手機製造商，使用其它作業系統，要求只能使用其Android操作系統。KFTC 表示，Google阻礙了市場競爭，並鞏固Google在手機系統市場的領導地位。KFTC藉此向Google罰款2,070億韓元，預料是南韓史上第九高罰款 。

事實上，早前南韓國會也就科企壟斷問題，正式表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，禁止蘋果 （Apple）和Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金，並賦予韓國政府調解應用市場支付、取消和退款糾紛的權力，為全球首開先例。

【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？

責任編輯：曾曉汶

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